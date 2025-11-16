Терроризм живет и убеждает

В четверг в Париже прошли церемонии, посвященные жертвам террористических нападений 13 ноября 2015 года. Десять лет прошло с вечера, когда разрывы бомб и автоматные очереди звучали у стадиона в Сен-Дени, на террасах кафе и в концертном зале «Батаклан». Парижанам есть что вспомнить. А если они попытаются забыть, непременно найдутся те, кто разбередит раны, замечает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго возлагают венок в память о жертвах

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго возлагают венок в память о жертвах

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

33 минуты ноябрьского вечера 2015 года стали самыми кровавыми в новейшей истории Парижа. Три взрыва вокруг стадиона в Сен-Дени, где шел матч Франция—Германия. Расстрел посетителей кафе на улицах Биша и Алибер. И, наконец, концертный зал «Батаклан», где террористы всласть убивали невинных, пока их не застрелил спецназ. А потом 18 ноября был штурм конспиративной квартиры в Сен-Дени, смерть последней группы исламистов, которую ликвидировали буквально «по месту жительства».

Мемориальные церемонии 13 ноября прошли у каждого пункта маршрута религиозных фанатиков, где с тех пор установлены мемориальные доски в память их жертв. Завершилось все массовой встречей на площади Республики с непременным исполнением «Марсельезы». А днем в центре Парижа напротив мэрии был открыт идиллический Сад памяти — один на всех, подальше от точек, где террористы расстреливали посетителей ресторанов, прохожих и зрителей рок-концерта.

Сад открывали президент Эмманюэль Макрон и мэр Анн Идальго. «Что случилось — не исправить, но мы никогда не забудем ни одну жизнь, ни одну слезу»,— говорил президент, напоминая, что атака была направлена «против всего светского, парижского, французского как такового, всего, что ненавистно исламистам».

В Париже погибли 130 человек, почти 500 были ранены. Трое с тех пор покончили с собой, не сумев выдержать воспоминания той ночи.

Я фотографировал следы от пуль и засыпанные песком пятна крови в кафе 10-го округа, следил за штурмом «Батаклана» и потом ходил на митинги и марши среди людей, которых вели обида, гнев и страх.

И видел вокруг полное непонимание: как же такое могло случиться — хотя позади были и истории с душегубом Мера, расстрел «Шарли Эбдо» и гибель заложников в еврейском супермаркете.

Но там было хоть какое-то объяснение, какой-то выбор жертв, здесь же террористы стреляли сплеча по всем французам, иностранцам, христианам, мусульманам. Вопрос «нас-то за что?» витал в воздухе. Франция не раз сталкивалась с терроризмом, но именно 13 ноября стал «точкой невозврата». С этого дня государство жило в режиме постоянного чрезвычайного надзора — юридического, полицейского, психологического. Спокойствия не прибавилось. Опросы показывают, что 61% французов и сейчас боятся новых атак. Все теракты, происходившие после, воспринимались не с удивлением, а с привычным раздражением: «Опять они».

Суд над «ними» — организаторами и пособниками терактов 13 ноября 2015 года — завершился в 2022 году в «зале больших процессов», деревянном бараке, специально построенном в фойе парижского Дворца правосудия для рассмотрения экстраординарного дела. Единственный выживший из команды террористов, Салах Абдеслам, получил пожизненное заключение без права на сокращение срока — наказание, применяемое во Франции крайне редко. Для одних это была финальная точка. Для других — лишь этап. Многие говорили, что разбирать судебный барак явно поторопились.

Похоже, они были правы. В дни печальных торжеств Салах Абдеслам прислал привет французам из тюрьмы. Его бывшая подруга 27-летняя Маэва B. призналась, что передала ему в строго изолированную камеру ключ USB, содержащий «джихадистскую пропаганду». Абдеслам в тюрьме учится, пользуется компьютером, соединения которого контролируются. Однако тюремщиков удалось обмануть.

Когда Маэву B. задержали, обнаружилось, что она вместе с несколькими сообщниками, среди которых 17-летняя девушка и 20-летний мужчина, представленный как ее «религиозный супруг», готовила новый террористический акт.

Абдеслам в этой истории предстал как идейный вождь, который из-за решетки должен был благословить джихад. У следователей нет доказательств, что он играл какую-то роль в заговоре своей бывшей подруги, но заключенный явно получил возможность припомнить те времена, когда он, перепоясанный «поясом шахида», готовился творить суд и расправу в «неверной Европе».

Адвокат Оливия Ронен после этого сообщила, что ее подзащитный «выразил желание» вступить в контакт с потерпевшими в рамках «механизма восстановления справедливости». По ее словам, Абдеслам «хотел бы иметь возможность объяснить, обсудить, открыть дверь» пострадавшим, которые сами пожелают такого контакта. В его пользу якобы свидетельствует проявленное в тюрьме «стремление к образованию, попытки осмысления» и главное — принесенные на суде извинения потерпевшим, редкий, по уверению адвоката, для процессов по терроризму жест.

Вопрос, конечно, кому нужны извинения на кладбище, но «восстановительная справедливость» в делах о терроризме во Франции используется, хотя и остается экспериментальной практикой. Она допускает встречи между преступниками и жертвами, но, как правило, не по одному и тому же делу.

Диалог между автором преступления и пострадавшим именно от этого преступления — почти невиданная ситуация.

«Восстановительная справедливость» не обещает прощения и не снимает ответственности, хотя однажды сможет сыграть в пользу заключенного, если дойдет до пересмотра дела. Она лишь создает возможность диалога — и только для тех, кто к нему готов. Именно поэтому послание Абдеслама вызвало странные чувства. Как будто бы через десять лет Франция пришла к новой фазе разговора о последствиях терактов. Юридические процедуры завершены, мемориальные доски открыты. Остались люди, преступники и жертвы, между которыми иногда возникает мучительная необходимость что-то прояснить, как-то понять то, что понять невозможно. Своего рода стокгольмский синдром наоборот, когда палач просится поговорить с жертвами.