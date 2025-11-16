В Прикамье зафиксирован незначительный рост продаж автомобилей в октябре

В октябре рынок продажи автомобилей в Пермском крае показал рост на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, всего в прошлом месяце в регионе было зарегистрировано 2984 новых легковых авто. Стоит отметить, что это первый рост регистрации новых авто в Прикамье с февраля 2025 года, до этого рынок продаж автомобилей показывал ежемесячное падение.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Положительную динамику продемонстрировали авто Belgee — рост регистраций в 3,1раза, Mazda (450%), Knewstar (700%), Haval — на 35,6%, Toyota — на 47,7%. Регистрации Lexus, напротив, показали снижение на 66,7%. Также снизились на 63,5% регистрации бренда Chery, Jaecoo — на 58,2%, Exeed — на 46,2%, Lada — на 12,2%. При этом увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных автомобилей. Всего было зарегистрировано 9144 таких авто.