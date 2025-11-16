Назван размер пени для россиян за просрочку налоговых платежей

Владельцам недвижимости, земельных участков и транспортных средств в России, не оплатившим налоги в срок, будут ежедневно начислять пени в размере одной трехсотой от действующей ключевой ставки ЦБ — примерно 5,5 копейки за каждые 100 руб. долга, подсчитало «РИА Новости».

Налоговые уведомления размещены в личных кабинетах на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), мобильном приложении «Налоги физлиц» и на портале Госуслуг. Часть россиян также получает уведомления в бумажном виде по почте.

«Налогоплательщикам, проживающим вне адреса регистрации, рекомендуется зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы или портале госуслуг. Отсутствие полученного уведомления не снимает обязанность по уплате налога»,— сообщила ФНС.

Крайний срок оплаты налогов — 1 декабря 2025 года включительно. С 2 декабря за каждый просроченный день начнется начисление пеней. Если в течение трех месяцев после возникновения задолженности налог не будет оплачен, ФНС направит налогоплательщику официальное «Требование об уплате». Если оно будет проигнорировано, начнется процедура взыскания.

С 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать долги с банковских счетов должников без судебного решения. Помимо пеней, налогоплательщикам может грозить штраф за неуплату, а при крупных суммах задолженности — привлечение к уголовной ответственности.