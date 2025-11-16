Трое детей отравились угарным газом во время пожара в Улан-Удэ

В жилом доме в Улан-Удэ произошел пожар. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры трех детей, сообщило управление МЧС по Бурятии. Они госпитализированы с признаками отравления угарным газом.

Как сообщила пресс-служба управления МЧС, спасены три мальчика — 12, четырех и полутора лет. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Возгорание ликвидировано на площади 10 кв. м. МЧС также опубликовало фотографию, на которой видна сгоревшая кровать.