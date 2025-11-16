Поставки пива из ЕС в Россию упали до минимума за 10 лет

Импорт пива из стран Евросоюза в Россию в сентябре 2025 года сократился до минимального уровня с января 2015 года и составил 3 тыс. тонн, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. Объем ввоза алкогольного напитка из ЕС в сентябре был вдвое меньше, чем в предыдущем месяце.

Лидером по импорту пива в Россию по итогам сентября стала Германия, которая поставила 640 тонн продукции. При этом за месяц объем импорта снизился на треть. Второе место заняла Латвия (622 тонны), объем ее экспорта в Россию уменьшился в два раза. На третьем месте — Чехия (555 тонн), которая за месяц сократила объем импорта в 3,6 раза.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года общий импорт пива из ЕС в Россию сократился более чем в четыре раза — до 47,1 тыс. тонн. По данным Евростата, нынешний показатель стал самым низким с начала 2015 года, когда поставки составили 2,8 тыс. тонн.