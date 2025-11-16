Три человека погибли в результате пожара в Новосибирской области

Три человека погибли на пожаре в Тогучинском районе Новосибирской области. В их числе мужчина, женщина и четырехлетний ребенок, говорится в сообщении следственного управления СКР по региону.

Пожар произошел в частном доме одного из сел днем 15 ноября. По данным ведомства, в этот момент в здании находились пять человек. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Причина пожара пока не установлена.

Валерий Лавский