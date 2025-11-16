Седьмую победу подряд новосибирские волейболисты одержали в матче с «Новой»

Новосибирский «Локомотив» одержал седьмую победу подряд в регулярном первенстве мужской волейбольной Суперлиги сезона 2025/2026. В матче очередного тура он был сильнее новокуйбышевской «Новы».

Команды встретились 15 ноября на новосибирской «Локомотив Арене». Хозяева уверенно победили со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:15). По данным сайта клуба, наибольшее число очков «Локомотиву» (12) принес бельгийский доигровщик Сэм Деру. Доигровщик Омар Курбанов в этом матче остался в запасе.

Другие матчи седьмого тура пройдут 16-17 ноября. В частности, сегодня красноярский «Енисей» будет принимать кемеровский «Кузбасс».

Валерий Лавский