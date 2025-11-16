Times: крупнейшие в мире рекламные корпорации обсуждают слияние

Французская рекламная компания Havas проявила интерес к поглощению британской рекламной группы WPP, пишет The Times со ссылкой на источники. При этом пока неясно, будет ли официальное предложение о покупке WPP.

Один из источников газеты сказал, что Havas заинтересована в покупке WPP Media. Другой собеседник сообщил, что французская компания может выкупить долю WPP, чтобы получить место в совете директоров. Еще несколько источников рассказали, что участие в возможной сделке обсуждают инвестиционные компании Apollo и KKR.

Стоимость WPP оценивается в примерно 3 млрд фунтов стерлингов (321 млрд руб.). При этом в 2017 году стоимость составляла 24 млрд фунтов стерлингов (2,5 трлн руб.).

WPP основана в 1985 году. Свою деятельность компания построила на приобретении десятков рекламных, маркетинговых и PR-агентств. К 2017 году она стала крупнейшим в мире рекламным холдингом, опередив французские Havas и Publicis, японскую Dentsu и американские Omnicom и IPG. Начиная с 2018 года стоимость акций WPP начала снижаться и только с начала 2025-го упала на 65%.