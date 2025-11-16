Гросси рассказал свое видение урегулирование конфликта на Украине

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал, что в случае избрания на пост генсека ООН он готов сотрудничать и с Москвой, и с Киевом для урегулирования конфликта на Украине. В сентябре господин Гросси заявил о желании стать кандидатом на пост генерального секретаря ООН.

«В таком случае, разумеется, я делал бы это в тесном диалоге с Россией, Украиной и всеми, кто заинтересован в мире»,— ответил Рафаэль Гросси на вопрос «РИА Новости» о том, былоо бы среди приоритетов на посту генсека завершение российско-украинского конфликта.

Срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года. Кандидата на должность предложит Совбез организации. В сентябре Рафаэль Гросси выразил желание стать кандидатом на пост и уточнил, что опыт работы в МАГАТЭ может помочь ему избраться.