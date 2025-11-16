МВД: мошенники стали использовать геоданные для хищения денег

МВД России сообщило о новой мошеннической схеме, в которой для угроз и обмана граждан используются их геоданные. Ведомство уточнило, что злоумышленники применяют такую схему после знакомства с жертвой на сайтах знакомств.

Как рассказала пресс-служба МВД ТАСС, мошенники под видом силовых структур или украинских военнослужащих угрожают жертвам, принуждая их передать деньги через курьера или перевести их банковским переводом. «Прямой физической угрозы подобные действия не несут»,— добавили там.

Ведомство рекомендовало соблюдать меры информационной безопасности и ограничить круг людей, которые имеют доступ к геоданным.