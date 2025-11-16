В Териберке из-за шторма подтоплено судно

В Териберке Мурманской области из-за сильного шторма открепились от причала два маломерных судна «Сарган» и «Надежда». Одно из них подтоплено.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, людей на судах не было. Местонахождение одного из них неизвестно.

«После улучшения погоды собственники приступят к работам по подъему судов»,— уточнили в надзорном ведомстве. Прокуратура также проверяет исполнение законов о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Штормовой циклон обрушился на Кольский полуостров 13 ноября. Порывы ветра достигают 30 м/с. Из-за снежной бури трасса между Териберкой и Мурманском перекрыта. Telegram-каналы писали, что из поселка не может выбраться группа туристов. Министерство информполитики Мурманской области сообщило «РИА Новости», что они находятся в гостиницах, угрозы их жизни отсутствуют.