Одна из пострадавших при налете БПЛА на Волгоград госпитализирована

Одна из трех пострадавших при налете беспилотников на Волгоград доставлена в больницу, сообщила администрация региона «РИА Новости». Там уточнили, что женщина 1954 года рождения госпитализирована с переломом плеча и ранениями от осколков стекла. Еще двое пострадавших от госпитализации отказались.

В администрации Волгоградской области также рассказали, что в пунктах временного размещения находятся 50 человек. Ранее губернатор Андрей Бочаров заявлял, что ПВР будут работать до окончания работы саперов. Власти региона уточнили, что саперы пока не приступили к работе.

В результате налета БПЛА повреждены фасады, остекление и прилегающие территории четырех многоквартирных домов. Пожар, возникший в одной из многоэтажек, потушен.