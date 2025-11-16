МИД Турции заявил о последствиях для Европы от санкций против России

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал, что введенные в отношении России экономические санкции негативно отражаются на Европе.

«Вы вводите эмбарго в отношении России, не получаете ее энергоносители, не торгуете с ней. И вы лишаетесь этого от такой державы, как Россия. Это имеет свою цену, финансовую и политическую»,— сказал господин Фидан телеканалу A Haber (запись опубликована на YouTube).

Как добавил министр, Евросоюз не участвует в конфликте напрямую, но «постоянно финансирует и оказывает поддержку» Украине, и «несет таким образом расходы». Он также отметил, что страны ЕС из-за российско-украинского конфликта считают важным увеличить собственную военную мощь.

По словам Хакана Фидана, совокупные расходы Евросоюза, связанные с конфликтом на Украине, достигли €1 трлн. Он считает, что это скажется на финансировании других сфер — образования, здравоохранения, энергетики, транспорта.