В Москве установили серийного насильника спустя 20 лет после преступлений

Следователи раскрыли серию из 25 изнасилований, совершенных в Москве в 2000-х годах. 73-летний обвиняемый предстал перед судом. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным следствия, жертвами мужчины были в основном несовершеннолетние, возвращавшиеся из школы. Самой младшей из них на тот момент было 12 лет. «Преступник выслеживал своих жертв, заходил в подъезды и нападал с ножом»,— следует из заявления.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Криминалисты определили характерный почерк преступника, изучив 1,5 тыс. архивных дел.

С помощью генетической экспертизы было установлено, что собранные более 20 лет назад биологические материалы принадлежат обвиняемому. Кроме того, насильника опознали его жертвы. Мужчина был неоднократно судим. Из мест лишения свободы он вышел год назад.