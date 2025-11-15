В Подмосковье задержали группу подростков после погрома в электричке

Около 20 подростков устроили погром в электричке Монино — Москва и напали на помощника машиниста. Подозреваемые задержаны. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент произошел вечером 10 ноября. С заявлением к правоохранителям обратился 33-летний помощник машиниста, который ехал в электричке на работу. Подростки распылили возле него перцовый баллончик и выстрелили из пускового устройства. Мужчина получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По данным МВД, подростки разбили около 20 стекол в поезде и пытались похитить огнетушители из кабины машиниста. После этого злоумышленники скрылись. Полиция задержала подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.