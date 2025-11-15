В Пакистане погибли семь человек при взрыве на фабрике фейерверков

В городе Хайдарабад в Пакистане произошел взрыв на фабрике фейерверков. В результате погибли семь человек, еще шесть пострадали. Об этом сообщает Samaa TV.

Пострадавших доставили в больницы с ожогами средней и тяжелой степени. Двое из них получили ожоги почти 100% тела. Взрыв произошел около 16:00 (14:00 мск). После начался пожар, в результате чего обрушилась часть здания, передает Geo TV. Спасатели быстро потушили пожар, пишет Dawn.

По словам мэра Хайдарабада Кашифа Али Шоро, фабрика изготавливала фейерверки без лицензии. Глава города поручил правоохранительным органам начать расследование.