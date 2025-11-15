СМИ: водитель автобуса, попавшего в ДТП под Кунгуром, находится в крайне тяжелом состоянии

Водитель автобуса маршрут №675 «Пермь-Кунгур», который вчера вечером попал в ДТП под Кунгуром, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на предпринимателя, обслуживающего это направление Олега Ильина. «Он в больнице, в крайне тяжёлом состоянии, но стабильный и, насколько это возможно, нормально. Хороший зарекомендовавший себя водитель, больше 15 лет работает в отрасли», — рассказал порталу Олег Ильин.

Напомним, вчера в Кунгурском муниципальном круге в районе деревни Черепахи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Соболь» с пассажирами. Водитель микроавтобуса, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с большегрузом. В результате 7 человек погибли, 12 пострадали. Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).