Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в том числе в сфере энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господа Путин и Лукашенко также обсудили международную повестку. Президенты договорились о контактах на саммите ОДКБ в Бишкеке, а также на встрече глав стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце года.

В пресс-службе белорусского президента сообщили БЕЛТА, что одной из тем разговора стало строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце. Отдельно стороны затронули вопросы обороны и безопасности.