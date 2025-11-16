В Удмуртии возбудили уголовное по факту гибели трех человек при пожаре

В Сарапульском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели трех человек во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Пожар произошел в квартире двухэтажного кирпичного дома в селе Уральский. На месте происшествия были обнаружены тела мужчины, 50-летней женщины и 10-летней девочки.

Следователи и криминалисты регионального управления СК России продолжают работу на месте происшествия. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, включая судебно-медицинские и пожарно-технические, для установления причин возгорания и всех обстоятельств произошедшего.

Анастасия Лопатина