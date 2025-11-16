43% ижевчан довольны выбором своей профессии

43% ижевчан готовы снова выбрать свою профессию, если бы им предоставили такую возможность, следует из опроса сервиса SuperJob. 36% респондентов предпочли бы сменить сферу деятельности.

Доля довольных своим профессиональным выбором выше среди мужчин (45%) по сравнению с женщинами (41%). Обладатели высшего образования чаще удовлетворены своим выбором (47%), в то время как среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, этот показатель составляет 38%.

Молодежь до 35 лет демонстрирует наименьший уровень удовлетворенности — 39%. В возрастной группе 35—45 лет этот показатель составляет 44%, а среди респондентов старше 45 лет — 46%. Наибольшее удовлетворение профессией отмечается у людей с доходом свыше 100 тыс. руб. (58%).

Среди профессиональных групп наибольшее количество довольных своей работой — врачи (62%), программисты (60%) и медицинские сестры (56%). Меньше всего удовлетворенных среди охранников (29%), курьеров (34%) и продавцов (35%).

