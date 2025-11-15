Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело из-за закрытия спортобъектов в Перми

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о закрытии спортивных объектов в Перми. Соответствующая информация опубликована с телеграм-канале СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Поводом для поручения стали сообщения о том, что в Перми в целях закрытия спортивных объектов, их дальнейшего сноса и застройки территории жилыми домами в генеральный план внесены изменения категорий назначения земельных участков, на которых расположены спорткомплекс и бассейн. С указанными решениями граждане не согласны, поскольку в городе отсутствует необходимое количество социальных объектов. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

И.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Речь может идти о стадионе «Трудовые резервы». Ранее сообщалось о поручении предателя СК России Александра Бастрыкина провести проверку о передаче земельного участка стадиона «Трудовые резервы» в частную собственность.