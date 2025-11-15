Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Снежное в ДНР для контроля восстановления объектов. В этом году завершены работы на 84 из 88 запланированных объектов, включая дома, школы, дороги и памятники. Остальные четыре объекта будут сданы до конца года, сообщил глава региона в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Особое внимание уделено детскому саду «Лучик», где обновлены помещения для четырех групп. В центре культуры «Снежинка» создается молодежный центр, а рядом с ним благоустроен сквер. В здании управления труда и социальной защиты заменена кровля, что улучшило условия для специалистов и посетителей.

На совещании с главой Снежного Сергеем Ермаковым обсудили планы на 2026 год. Вячеслав Федорищев подчеркнул важность продолжения восстановления и благоустройства города в ДНР, отметив, что работы начнутся рано для максимального использования строительного сезона.

Андрей Сазонов