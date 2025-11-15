В Чувашской Республике с 1 по 13 ноября было размещено закупок на общую сумму 1,8 млрд руб. Всего объявлено 655 закупок: 487 для государственных нужд и 168 для муниципальных. Об этом сообщает пресс-служба Регионального центра закупок республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии за две недели объявили 655 госзакупок на 1,8 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии за две недели объявили 655 госзакупок на 1,8 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самой крупной закупкой периода стало приобретение жилых помещений для формирования муниципального специализированного жилищного фонда в Шумерлинском муниципальном округе. Планируется участие в долевом строительстве многоквартирного дома с расчетами через эскроу-счета. Начальная цена контракта составила 145 млн руб.

Самой социальной закупкой признали капитальный ремонт детского сада № 19 «Родничок» в городе Шумерля. Самой эффективной закупкой стали работы по содержанию элементов линий электроосвещения и светофорных объектов на автомобильных дорогах регионального значения в восьми муниципальных округах Чувашии. Сумма экономии составила более 8 млн руб, что на 50% ниже начальной цены.

Влас Северин