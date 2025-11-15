Татарстан вошел в топ регионов РФ по производству сельхозпродукции в ЛПХ

Татарстан занимает пятое место в России по производству валовой продукции сельского хозяйства в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Об этом сообщили на совещании в Доме Правительства республики, передает пресс-служба раиса Татарстана.

Всего в республике на развитие личных подсобных хозяйств в 2025 году было выделено 597 млн руб., из которых уже освоено 592 млн руб.

Раис Татарстана Рустам Минниханов также поддержал выделение дополнительных 15 млн руб. на покупку поголовья нетелей, первотелок и молодняка птицы. Субсидии, покрывающие от 10% до 50% затрат на приобретение имущества, техники и сельхозпродукции, остаются самой востребованной мерой поддержки для сельскохозяйственных кооперативов.

Влас Северин