«Молот» начал выезд с поражения

Хоккеисты «Молота» в рамках чемпионата ВХЛ совершают поездку по городам Сибири. Первая остановка в Ханты-Мансийске оказалась неудачной. Пермская команда проиграла 0:3.

«Я бы хотел поздравить команду противника с победой. Они играли очень собранно, дисциплинированно, чего наша команда сегодня не делала на протяжении 60 минут. Были определенные хорошие отрезки, где мы могли бы переломить игру, но не смогли забить свои шансы. Противник сыграл очень хорошо в неравных составах», - заявил после игры главный тренер ХК «Молота» Альберт Мальгин.

Следующий матч пермяки проведут в Тюмени, где 17 ноября встретятся с «Рубином».