В Чувашии объявили желтый уровень опасности из-за гололеда и плохой видимости

В Чувашии объявлен желтый уровень опасности из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает МЧС республики.

Согласно прогнозу метеорологов, ночью 16 ноября местами по республике ожидается ухудшение видимости до 500 метров и менее, налипание мокрого снега и гололед. Кроме того, прогнозируется кратковременное усиление юго-западного ветра с порывами до 16 м/с. На дорогах местами образуются накат и гололедица.

Влас Северин