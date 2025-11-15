В Чувашии объявили желтый уровень опасности из-за гололеда и плохой видимости
В Чувашии объявлен желтый уровень опасности из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает МЧС республики.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Согласно прогнозу метеорологов, ночью 16 ноября местами по республике ожидается ухудшение видимости до 500 метров и менее, налипание мокрого снега и гололед. Кроме того, прогнозируется кратковременное усиление юго-западного ветра с порывами до 16 м/с. На дорогах местами образуются накат и гололедица.