В ДТП с автобусом в Челябинске пострадали 12 человек

В Челябинске водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с опорой моста. Госпитализированы 12 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое. Остальные находятся в стабильном состоянии. Среди пострадавших — водитель автобуса. На месте ДТП работали восемь бригад скорой помощи. Региональная прокуратура начала проверку.

Авария произошла в 17:20 (15:20 мск) на улице Рождественского. По данным МВД по Челябинской области, водитель «ЛиАЗ» — мужчина 1972 года рождения. Он наехал на препятствие на дороге, после чего столкнулся с опорой моста. Сотрудники дорожно-патрульной службы и МЧС устанавливают все обстоятельства случившегося.