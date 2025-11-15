16 ноября в Татарстане ожидаются снег, гололед и порывы ветра

В воскресенье, 16 ноября, на территории Татарстана ночью и утром пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Ожидается налипание мокрого снега, гололед и порывы ветра до 21 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от 5 до 0 градусов, днем прогреется до показателей от 2 до +2 градусов.

В Казани ночью ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, температура составит от 3 до 1 градуса. Днем в городе осадков не прогнозируется, максимальная температура достигнет от 1 до +1 градуса. На дорогах ожидается образование гололедицы, местами сильной, снежная каша.

Влас Северин