Бастрыкину доложат о проверке ожогов отца и сына средством для стирки в Казани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин представит доклад о ходе проверки по факту получения ожогов мужчиной и его малолетним сыном в Казани. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СК РФ.
Бастрыкину доложат о проверке после ожогов средством для стирки в Казани
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По предварительной информации, причиной происшествия стало использование средства для стирки. В связи с этим следственные органы СКР по Республике Татарстан проводят проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Доклад поручено представить руководителю следственного управления СК по Татарстану Валерию Липскому.