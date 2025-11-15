Один человек находится крайне тяжелом состоянии после аварии под Кунгуром

После аварии под Кунгуром четыре человека остаются в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом, остальные в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень в своем телеграм-канале. «К лечению каждого подключены необходимые главные специалисты регионального Минздрава. Также, по моему поручению врачи уже связались с коллегами из федеральных центров и провели телемедицинские консультаций для составления оптимальной тактики лечения всех пострадавших», - уточнила она.

Напомним, вчера в Кунгурском муниципальном круге в районе деревни Черепахи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Соболь» с пассажирами. Водитель микроавтобуса, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с большегрузом. В результате 7 человек погибли, 12 пострадали. Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).