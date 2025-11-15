«Парма» прервала череду поражений
В Саратове состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором пермская «Парма» обыграла местный «Автодор». Поединок закончился со счетом 67:75 (18:23; 14:23; 15:17; 20:12). Таким образом «Парма» прервала серию из трех поражений.
Фото: Парма
В составе пермской команды лучшим стал российский центровой Глеб Фирсов — 13 очков, пять подборов, одна передача, два перехвата и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+22».
Следующая игра для подопечных Евгения Пашутина состоится в Москве против ЦСКА.