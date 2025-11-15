Минобороны: Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ

Российские войска нанесли удар по военному аэродрому и объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему работу украинского военно-промышленного комплекса. Об этом 15 ноября сообщило Министерство обороны России.

Российская армия поразила цех по производству безэкипажных катеров, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также узлы связи Главного управления разведки Украины. Под удары попали пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 152 районах.

Для атак использовали авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. За последние сутки средства ПВО России сбили четыре управляемые авиабомбы и 247 дронов самолетного типа.

Сегодня Минобороны также сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли село Яблоково в Запорожской области. ВС РФ сорвали две контратаки ВСУ в районе Купянска, чтобы деблокировать окруженные украинские подразделения.