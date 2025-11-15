Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя грузовика под Саратовом

В Красноармейском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель грузовой машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, дорожная авария произошла примерно в 17:35 сегодня, 15 ноября, близ Красноармейска. Там водитель автомобиля MAN в составе полуприцепа допустил съезд с дороги.

В результате аварии управлявший грузовой машиной мужчина погиб. Предварительно, ему стало плохо за рулем. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов