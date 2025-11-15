Бастрыкин взял на контроль расследование двух ДТП с автобусами

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять под особый контроль расследование двух серьезных ДТП с участием пассажирских автобусов.

В Кунгурском округе Пермского края пассажирский микроавтобус «Соболь» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли семь человек, еще 12 получили травмы. Все погибшие были пассажирами автобуса. Следственные органы возбудили уголовные дела. Глава СКР поручил и.о. руководителя следственного управления по Пермскому краю Владимиру Сафонову регулярно докладывать о ходе расследования. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что семьи погибших получат материальную помощь в размере 1 млн руб.

В Челябинской области также произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил детей на горнолыжный курорт. На 1786-м километре трассы М-5 «Урал» автобус столкнулся с грузовиком. Пятерым несовершеннолетним пассажирам потребовалась медицинская помощь. По данным ГАИ, причиной аварии стали гололед и несоблюдение водителями безопасной скорости. Следственный комитет также возбудил уголовное дело. Оба происшествия взяты под личный контроль главы Следственного комитета.