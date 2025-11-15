Частная школа открылась в Петербурге в бывшем здании генконсульства Украины

Бывшее здание генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге заняла частная школа. Параллельно специалисты восстанавливают внешний вид дома, пишет РИА Новости.

Генконсульстсво Украины закрылось в Северной столице 2 марта 2022 года. Теперь площади занимает частное учебное заведение для детей от 6 до 12 лет. Там практикуют методику Монтессори.

В администрации школы не уточнили, на какой срок ими арендовано находящееся в собственности Петербурга и хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия (ГУП) по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» здание.

Татьяна Титаева