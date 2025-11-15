Старейший банкир Перми покинула пост
В АКБ «Пермь» сменился председатель. Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», Людмила Саранская, возглавляющая банк с 1990 года, покинула должность. На посту председателя ее сменил зампредправления Александр Утятников. Должность и. о. председателя он занял 12 ноября 2025 года.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
АО «АКБ “Пермь”» (Банк «Пермь») основано 13 ноября 1990 года на базе Ленинского отделения Госбанка СССР. Стоимость чистых активов по состоянию на 1 ноября составляет 960 млн руб. Чистая прибыль за 2024 год составила 145,4 млн руб.
Людмила Саранская начала трудовую деятельность в 1980 году в Ленинском отделении Госбанка. В ноябре 1990 года стала председателем правления банка «Пермь», а в 1996 году — членом совета директоров банка.