Старейший банкир Перми покинула пост

В АКБ «Пермь» сменился председатель. Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», Людмила Саранская, возглавляющая банк с 1990 года, покинула должность. На посту председателя ее сменил зампредправления Александр Утятников. Должность и. о. председателя он занял 12 ноября 2025 года.

АО «АКБ “Пермь”» (Банк «Пермь») основано 13 ноября 1990 года на базе Ленинского отделения Госбанка СССР. Стоимость чистых активов по состоянию на 1 ноября составляет 960 млн руб. Чистая прибыль за 2024 год составила 145,4 млн руб.

Людмила Саранская начала трудовую деятельность в 1980 году в Ленинском отделении Госбанка. В ноябре 1990 года стала председателем правления банка «Пермь», а в 1996 году — членом совета директоров банка.