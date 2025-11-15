Баскетбольный клуб УНИКС победил ЦСКА со счетом 76:75

Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал первую победу в сезоне над московским ЦСКА со счетом 76:75 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Лидерами УНИКСа стали Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс, набравшие по 23 очка. Бингэм добавил 9 подборов, а Рейнольдс — 8. В составе ЦСКА выделился Мело Тримбл, который набрал 33 очка и совершил 4 перехвата.

Следующая игра УНИКСа состоится 19 ноября в 19:30. Казанцы встретятся с «Енисеем» на своем паркете.

Влас Северин