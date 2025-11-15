Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Пермские медведи» нанесли поражение принципиальному сопернику

В центральной встрече тура чемпионата гандбольной Суперлиги «Пермские медведи с минимальным перевесом обыграли ЦСКА. Итог поединка 33:32.

Фото: Пермские медведи

Это позволило пермякам возглавить турнирную таблицу. Они продолжают идти без потерь и одержали девятую победу подряд со старта турнира. А вот для армейцев это поражение стало первым в чемпионате.

Следующий матч «Пермские медведи» проведут в Волгограде, 23 ноября, против местного «Каустика».