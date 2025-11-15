Следователи проверят ветеринарную клинику на Ставрополье после жалоб
Следственный комитет России проводит проверку работы ветеринарной клиники в Ставрополе. Поводом послужил сюжет на федеральном телевидении о некачественном оказании услуг по лечению животных, сообщает пресс-служба СУ СК.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя следственного управления по региону доложить о результатах проверки.