Следователи проверят ветеринарную клинику на Ставрополье после жалоб

Следственный комитет России проводит проверку работы ветеринарной клиники в Ставрополе. Поводом послужил сюжет на федеральном телевидении о некачественном оказании услуг по лечению животных, сообщает пресс-служба СУ СК.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя следственного управления по региону доложить о результатах проверки.

Константин Соловьев