Умер президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун

Президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун умер в возрасте 76 лет. Информацию подтвердил РБК пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

По словам источника РБК в АЭВТ, в сентябре господин Тасун перенес операцию. «Он приходил в себя, но, к сожалению, организм не справился»,— сказал собеседник издания. Как утверждает другой источник, у президента АЭВТ было онкологическое заболевание.

Владимир Тасун родился в 1949 году в Новосибирске. Получил образование в Рижском институте инженеров гражданской авиации, также окончил Сибирскую академию госслужбы. Должность президента АЭВТ занял в 2014 году. До этого был директором департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России.