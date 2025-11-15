В Саратове минтранс требует 28 млн рублей с КБ Алексеева за поставку «Валдая»
Министерство транспорта Саратовской области подало иск к АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева». Ведомство требует взыскать пеню по госконтракту на поставку «Валдая»
Договор покупки судна за 160 млн руб. стороны подписали 26 февраля 2024 года. Пеня накопилась за период с 1 октября 2024 года по 11 июня 2025 года.
Сумма иска составляет 28,144 млн руб. Судья Юлия Болдырева назначила дело к производству, заседание состоится 11 декабря.
АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» основано 25 февраля 1993 года в Нижнем Новгороде. С октября 2025 года временно исполняющим обязанности генерального директора назначен Захар Николаевич Сидоренко. По итогам 2018 года выручка компании составила 607,7 млн руб. при чистой прибыли 39,3 млн руб.