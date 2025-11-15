Александр Радулов вернулся в состав «Локомотива»

Нападающий Александр Радулов сыграет в составе ярославского ХК «Локомотив» в матче против «Барыса» из Астаны. Об этом сообщили в клубе.

Игра в Ярославле начнется в 17:00 15 ноября.

Радулов не вышел на матч со «Спартаком», состоявшийся 12 ноября. Как сообщал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли, нападающий пропустит несколько дней из-за травмы. Тем не менее на самой игре Радулов был в качестве зрителя. В список травмированных Радулов так и не был включен и в итоге пропустил лишь один матч и вновь возвращается на лед.

Алла Чижова