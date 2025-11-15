Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Специалисты завершили демонтаж конструкций сгоревшего фитнес-клуба Sport Palace

Четыре месяца ушло на разбор конструкций сгоревшего фитнес-клуба Sport Palace на Крестовском острове. О завершении работ 15 ноября сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом

Территория самовольно возведенного здания очищена от строительного мусора. Там ведут рекультивацию участка с отсыпкой верхнего слоя плодородного грунта объемом 600 кубометров.

Сотрудники комитета приступили к демонтажу конструкций в июле этого года. Все работы велись вручную, за исключением этапов сортировки и вывоза строительных отходов.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все