Главе СК доложат о причинах нарушения прав многодетных семей из Челябинска

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту предоставления многодетным семьям участков без необходимой инфраструктуры в поселке Развязки, сообщает пресс-служба госоргана.

Как сообщают жители, в 2017 году им предоставили участки в челябинском поселке. Однако в муниципалитете грунтовые дороги размываются после дождей, тротуары не оборудованы. Кроме того, отсутствует централизованное водоснабжение и канализация. Вода из имеющихся скважин непригодна для питья и бытовых нужд. Семьи обращались в различные инстанции, однако это не принесло результатов.

В СУ СКР по региону завели уголовное дело. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.