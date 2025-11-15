Главе СКР доложат о нарушении прав жильцов аварийного общежития в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов в соответствии с поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина представит доклад о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав граждан в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным медиапространства, в аварийном общежитии на улице Слепцова в Волгограде нет отопления уже месяц. С такой же проблемой жильцы сталкивались в 2024 году, но тогда отопление быстро восстановили по требованию регионального следственного управления. После обращения граждан к господину Бастрыкину СК возбудил уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по признанию ряда жилых домов аварийными и нерасселению жильцов. Его направили в суд. Некоторых граждан из указанного общежития обеспечили новой жилой площадью.

Сейчас следствие на основе свежих материалов СМИ об отсутствии отопления проводит проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Василию Семенову также предстоит доложить о результатах ранее проведенного расследования и мерах по восстановлению прав тех граждан, которые все еще проживают в аварийном общежитии.

Павел Фролов