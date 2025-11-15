В Калининграде впервые показали рукопись «Письма Татьяны» с автографом Пушкина

Вниманию публики впервые представили цензурную рукопись «Письма Татьяны» из поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин». На ней есть и автограф классика, сообщили в пресс-службе Калининградского областного историко-художественного музея.

Рукопись была в архиве министра народного просвещения Российской империи, графа С. С. Уварова. Она содержит помету цензора П. И. Гаевского от 9 декабря 1826 года. Экспертиза подтвердила подлинность документа.

«Семья из поколения в поколение бережно хранила документ вместе с архивом графов Сергея Семеновича и Алексея Сергеевича Уваровых. Отрадно, что было принято решение ввести документ в культурный и научный оборот и впервые показать его в нашем регионе. Это настоящий подарок к 80-летию Калининградской области. Теперь дело за экспертами-пушкинистами»,— заявила директор музея Екатерина Манюк.

Татьяна Титаева