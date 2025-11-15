В мэрии Ярославля управления преобразуют в департаменты

В мэрии Ярославля управления культуры и по физической культуре и спорту преобразуют в департаменты. Соответствующие проекты решений мэрия внесла в муниципалитет.

Оба управления — структурные подразделения мэрии. Изменения вступят в силу 1 декабря 2025 года, если будут поддержаны депутатами. Преобразование предлагается провести «в целях повышения эффективности обеспечения условий для развития» в городе культуры и спорта соответственно.

Изменение статуса потребует дополнительного финансирования в текущем году: управлению по физической культуре потребуется 7 тыс. руб. на переоформление печатей и штампов, управлению культуры — 30 тыс. руб. на печати и вывеску.

Алла Чижова