Два человека погибли при пожаре в частном доме в Пензе

В ночь на 15 ноября в Пензе произошел пожар в деревянном одноэтажном доме на 1-м Суходольном проезде. Сообщение о возгорании площадью 120 кв. м поступило в 01:13, сообщила пресс-служба регионального МЧС. К этому времени дом горел открытым пламенем. Погибли два человека.

После разборки конструкций в жилой комнате обнаружили тела погибших — 58-летнего мужчины и 55-летней женщины, сообщает СУ СКР по региону. При осмотре тел видимых повреждений, кроме полученных от огня, не выявлено. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Предварительно причиной пожара называют аварийный режим работы электрооборудования или электросети. По факту гибели людей следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.