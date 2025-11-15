Житель Астрахани передал своему сыну автомобиль и попал под следствие

В Астрахани следствие возбудило в отношении 40-летнего местного жителя уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение опасных для жизни действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как утверждает следствие, фигурант передал в пользование своему несовершеннолетнему сыну автомобиль «ВАЗ-21074». При этом он знал, что у подростка нет водительского удостоверения и навыков управления транспортом.

В один из дней несовершеннолетний управлял указанной машиной и выехал на встречную полосу движения на улице Набережная реки Царева в Советском районе Астрахани, в результате чего столкнулся с автомобилем и пострадал. Полученные подростком травмы оценили как тяжкий вред здоровью. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов