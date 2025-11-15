Петербуржцев предупредили о ветре и гололедице на дорогах

В Санкт-Петербурге 16 ноября ожидаются неблагоприятные погодные условия. Прогнозом поделились в ГУ МЧС по городу.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно сведениям ФГБУ «Северо-Западное УГМС», скорость ветра местами будет достигать 15 м/с. В то же время на дорогах образуется гололедица.

Минувшей ночью Петербург накрыл первый снегопад. На уборку города вышли 607 единиц техники и более 300 дворников. Власти города предупредили о температурных качелях 16 ноября.

Татьяна Титаева